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Milan, Gabbia: "Contro la Juve eravamo una squadra tosta, oggi gara negativa"

Milan, Gabbia: "Contro la Juve eravamo una squadra tosta, oggi gara negativa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30Serie A
Alessandra Stefanelli

Il capitano del Milan Matteo Gabbia è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match di oggi contro il Sassuolo, perso per 2-0 dai rossoneri: "Come se ne esce? Insieme. L'unico modo per superare un momento di difficoltà è farlo insieme, farlo da gruppo vero, da quello che abbiamo dimostrato quest'anno anche nella sofferenza di alcune partite siamo riusciti a rimanere uniti, una squadra vera, e la conseguenza è farlo tutti insieme perché questo obiettivo per noi è fondamentale. Dobbiamo rimboccarci le maniche, vivere al 100% per questa maglia e per il nostro lavoro".

Ora è un problema fisico o mentale per voi?
"Non lo so, è stata una partita negativa, non è stato solo un momento oggi ma oggi non siamo riusciti a fare le cose che avevamo provato e la colpa è nostra perché dovevamo fare meglio. Con la Juve eravamo una squadra tosta, vera, e questo fa la differenza".

Nelle ultime 5 partite il Milan ha fatto solo un gol: avverti che ci sia un problema di attaccanti o è un problema strutturale?
"Se prendiamo due gol sono i difensori, se non facciamo due gol sono gli attaccanti: bisogna trovare un capro espiatorio ma non è così, se fa gol lo fa la squadra, se non lo fa è la squadra. Dobbiamo migliorare per mettere in condizione gli attaccanti di far gol e dobbiamo essere lucidi e avere le spalle larghe per superare questo momento", ha concluso.

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