Milan, Gazidis: "Il nuovo stadio sarà la chiave per il futuro del club e del calcio italiano"

vedi letture

Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un'intervista a Gulf News parlando anche del nuovo stadio: "Questo è qualcosa in cui, come club, crediamo fortemente, come dimostra il progetto del nuovo stadio del Milan, che sarà il migliore e il più sostenibile in Europa e sarà anche la chiave per lo sviluppo futuro del club, della città di Milano e del calcio italiano in generale".