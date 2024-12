Ufficiale Saint-Etienne, ecco il nuovo tecnico: è il norvegese Horneland. Firma fino al 2027

Il Saint-Etienne, club terzultimo in Ligue1, ha annunciato nella giornata di oggi il nome del nuovo allenatore. Si tratta del norvegese Eirik Horneland reduce da un triennio sulla panchina del Brann dove ha collezionato 134 panchine vincendo la Coppa di Norvegia. Il neo allenatore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione.

“È un vero onore entrare a far parte di un grande club come l'AS Saint-Étienne, non solo per la sua storia e i suoi record, ma soprattutto per il ruolo che ha e il fervore che genera in città. - spiega il neo tecnico – Non vedo l’ora di conoscere la squadra e lavorare con i giocatori”.

“Siamo felici di vedere Eirik unirsi al nostro progetto. - queste le parole del presidente Ivan Gazidis - Questo è un passo importante perché prendiamo un allenatore di grande talento, riconosciuto e apprezzato e che ci permetterà di costruire una cultura del gioco e delle prestazioni. A nome di tutto il popolo verde gli porgo il benvenuto”.