Milan, Gazidis: "Serve bilanciamento tra successi in campo e sostenibilità finanziaria"

Nella sua intervista a Gulf News, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato anche del suo lavoro e degli obiettivi del club: "Io e il mio team di gestione capiamo che non stiamo solo gestendo un business, ma siamo anche amministratori di un'istituzione sociale molto importante. Dobbiamo bilanciare la necessità di avere successo in campo, di essere finanziariamente sostenibili fuori dal campo e di costruire le basi per un club di cui i tifosi possano continuare ad essere orgogliosi per le generazioni a venire".