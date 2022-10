Milan, Giroud: "Siamo molto dispiaciuti per ieri. Abbiamo tanta voglia di rifarci"

vedi letture

All'indomani della sconfitta del Milan contro il Chelsea per 3-0 in Champions League, Olivier Giroud ha pubblicato un post su Instagram nel quale si vede la squadra che saluta e ringrazia i tifosi a Stanford Bridge ed ha caricato così l'ambiente per la partita contro la Juventus di sabato: "Siamo molto dispiaciuti per ieri sera ma teniamo la testa alta con tanta voglia di rifarci contro la Juve... Grazie per il vostro sostegno".