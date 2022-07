Milan, i dettagli dei nuovi accordi con Maldini e Massara: più libertà, nel rispetto del budget

vedi letture

Iniziano a emergere le prime indiscrezioni in merito al nuovo contratto sottoscritto da Paolo Maldini e Frederic Massara, ufficializzato in serata dal Milan dopo le firme di ieri. Secondo quanto riferito da MilanNews, uno dei punti chiave sui quali Maldini si è ritenuto soddisfatto è quello dell’operatività in sede di campagna acquisti. Il dirigente avrebbe ottenuto libertà d’azione sui profili da trattare, senza quelle fasi di confronto (o interferenze in base alle scuole di pensiero) che hanno caratterizzato il lavoro svolto fino a questo momento.

Ciò vuol dire un maggiore flessibilità sulla fase decisionale per acquistare un giocatore, ma non vuol dire che Maldini e Massara avranno in mano le chiavi della cassaforte milanista. La loro indipendenza operativa dovrà comunque rientrare nelle linee guida generali e nel budget che verrà loro messo a disposizione dal consiglio d’amministrazione del club.