Milan, i tifosi si radunano davanti la sede per festeggiare il ritorno in Champions League

Raduno dei tifosi del Milan in sede questa sera: i tifosi rossoneri si sono riuniti per ringraziare il club dopo il ritorno in Champions League centrato dalla squadra di Pioli, non senza qualche brivido durante l'ultima giornata. Paolo Maldini e Frederic Massara sono usciti a salutare i supporter, di seguito il video del nostro inviato a Casa Milan: