Milan, Ibra scherza: "Squadra al completo, ma siamo al giorno 6 su 7"

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha parlato così prima del match contro il Parma ai microfoni di Dazn: “Se il calcio giocato, quando torno sul manto erboso, mi stuzzica ancora? No, è il passato. Da quando ho smesso di giocare, questo feeling è passato. I giocatori che abbiamo preso sono tutti di carattere, hanno qualcosa in più anche dal punto di vista umano. Il gruppo resta giovane, ma mancava un po' di esperienza e personalità. Il mercato in entrata per quanto riguarda l'attacco è chiuso, abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo. E poi abbiamo Milan Futuro, noi crediamo nei nostri giovani e non abbiamo paura di spingere e metterli in campo: la squadra è completa. Poi siamo al giorno 6 su 7 (sorride, ndr)”.

Su Morata: "È uno dei leader, oggi è venuto con la squadra per dare supporto da fuori. È un messaggio importante, perché come dicevo prima la squadra è giovane e lui è un profilo di grande esperienza".