Milan, Ibrahimovic: "Galliani? Quando mi ha mandato al PSG non gli ho parlato per mesi"

Nel corso del suo lungo intervento ai microfoni di ‘Che tempo che fa’, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del rapporto con Adriano Galliani, ex ad rossonero ora al Monza: “Gli voglio troppo bene, ho un rapporto forte. A Barcellona non era contento e lui mi ha portato al Milan e mi è tornato il sorriso. Prima di essere ceduto al Psg volevo avere una riunione con lui e gli ho chiesto di non chiamarmi per tutta l’estate. A due giorni dalla fine del mercato mi ha telefonato e mi ha mandato a Parigi, e alla fine è andata bene. Ma non ho più parlato con lui per qualche mese".

