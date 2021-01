Milan, Ibrahimovic si scusa con la squadra per il rosso e assicura di non aver usato frasi razziste

Dopo l'espulsione rimediata al 58' della partita contro l'Inter per somma di ammonizioni, Zlatan Ibrahimovic si è scusato con i compagni per aver lasciato la squadra in difficoltà in una partita così delicata. Partita poi ribaltata dall'Inter che ha sfruttato la superiorità numerica. Clamorosamente ingenuo il secondo giallo rimediato per un fallo a centrocampo su Kolarov. La prima ammonizione invece lo svedese l'ha ricevuta per l'alterco quasi sfociato in rissa con Romelu Lukaku. A tal proposito Ibrahimovic ha ribadito davanti a tutta la squadra di non aver usato frasi razziste nei confronti del belga.