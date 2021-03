Milan, Ibrahimovic: "Vittoria importante, in campo con carattere. Futuro? Non c'è fretta"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina: ”È molto importante vincere come abbiamo fatto oggi, abbiamo messo in campo il giusto spirito e la giusta mentalità. Abbiamo messo in campo il carattere. Mi sto prendendo le mie responsabilità, aiutando la squadra dentro e fuori al campo. I ragazzi hanno reagito bene oggi, bisogna continuare così. Ora c'è la sosta, per qualcuno sì e per altri no (sorride, ndr). Nazionale? Il mio desiderio era continuare a giocare, tutto l'extra è un bonus per me. Sono onorato di tornare a indossare la maglia della Svezia. Con il ct abbiamo parlato un po', siamo stati diretti e alla fine... sono stato convocato. Della mia età non parliamo, mi sento giovane: più giorni passano, meglio mi sento”.

Sul futuro in rossonero: "Maldini mi mette sotto pressione, ma io voglio vedere ciò che sto facendo in campo. Devo dimostrare di meritare il rinnovo. Abbiamo un grande rapporto, non c'è fretta"