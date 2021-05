Milan, ieri vertice con la dirigenza al gran completo. I piani non cambiano, i rinnovi ballano

vedi letture

Le difficoltà recenti e il rischio di perdere il treno Champions League non cambiano i piani del Milan per il futuro. Ieri, scrive Il Giornale si è tenuto un vertice con la dirigenza al completo, presenti anche l’ad Ivan Gazidis e l’azionista di riferimento Gordon Singer. Una reazione alla delusione post Cagliari, sul tavolo i pochi punti fatti in casa e un mercato tra alti e bassi (Mandzukic su tutti). Con o senza Champions, i piani non saranno stravolti: zero dubbi su Pioli, la mancata qualificazione peserebbe inevitabilmente sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Ma anche il riscatto di Tomori (da 28 milioni di euro) ha il suo peso.