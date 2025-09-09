Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, il ct della Croazia si gode Modric: "40 anni? Più invecchia, meglio diventa"

Milan, il ct della Croazia si gode Modric: "40 anni? Più invecchia, meglio diventa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
di Daniele Najjar

Il fantasista del Milan Luka Modrić festeggia oggi il suo 40° compleanno. Quale modo migliore di celebrare l'avvenimento per lui che con una grande prestazione offerta con la maglia della propria Nazionale, la Croazia, davanti al pubblico di Zagabria? Ieri la squadra di Zlatko Dalic ha raccolto un convincente 4-0 contro il Montenegro, con il pubblico di casa che era tutto per l'ex Real Madrid.

Al termine della sfida proprio il commissario tecnico Dalic ha parlato di lui e della sua età: "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo" - fa notare Dalic, come riportato da Sportske Novosti - ". Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì".

Poi aggiunge sul percorso dei suoi: "Ho detto loro che voglio assicurarmi la Coppa del Mondo in Repubblica Ceca. Sarebbe il miglior complimento da parte di un giocatore, è quello che sogno. La centesima partita della mia Croazia? Non mi aspettavo di guidare la nazionale per cento partite, è passato un po' di tempo. Sentite, alcuni mi annoiano, ma non importa, dovrete sopportarmi ancora per un po'".

Articoli correlati
Croazia, Dalic pensa già alla Repubblica Ceca: "Il nostro principale avversario per... Croazia, Dalic pensa già alla Repubblica Ceca: "Il nostro principale avversario per il Mondiale"
Croazia, Dalic: "Francia squadra fantastica, ma noi vogliamo le Finals" Croazia, Dalic: "Francia squadra fantastica, ma noi vogliamo le Finals"
Croazia, Dalic svela il segreto di Perisic: "Mai dubitato di lui, la Nazionale gli... Croazia, Dalic svela il segreto di Perisic: "Mai dubitato di lui, la Nazionale gli ha dato forza"
Altre notizie Serie A
Juventus, oggi il responso su Francisco Conceiçao: intanto Tudor pensa alle due punte... Juventus, oggi il responso su Francisco Conceiçao: intanto Tudor pensa alle due punte
Israele-Italia, match pazzo. Vaciago: "Alzi la mano chi non si è divertito ieri sera"... Israele-Italia, match pazzo. Vaciago: "Alzi la mano chi non si è divertito ieri sera"
Schillaci, la figlia Jessica: "Dal calcio non il giusto commiato: qualcuno c'era,... Schillaci, la figlia Jessica: "Dal calcio non il giusto commiato: qualcuno c'era, altri meno"
Veron crede nell'Inter: "Il vero obiettivo è la Champions. Chivu? L'esperienza non... Veron crede nell'Inter: "Il vero obiettivo è la Champions. Chivu? L'esperienza non è tutto"
Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti... TMWNon solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Juventus, Conceicao in dubbio per l'Inter: Openda punta all'esordio nel derby d'Italia... Juventus, Conceicao in dubbio per l'Inter: Openda punta all'esordio nel derby d'Italia
Ilic lascia di nuovo il Bologna e passa all'Anderlecht. I dettagli del trasferimento... UfficialeIlic lascia di nuovo il Bologna e passa all'Anderlecht. I dettagli del trasferimento
Milan, il ct della Croazia si gode Modric: "40 anni? Più invecchia, meglio diventa"... Milan, il ct della Croazia si gode Modric: "40 anni? Più invecchia, meglio diventa"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
2 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
3 Eredità Agnelli, ok dalla Procura a un anno di lavori socialmente utili per John Elkann
4 Luka Modric, il peggiore acquisto della Liga 2012. Salvo poi vincere tutto (e di più)
5 Gattuso incorona le sue punte: "Kean e Retegui hanno fatto una partita di altissimo livello"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
Immagine top news n.1 Milan, Adli saluta. Praticamente fatta per l'addio, l'Al Shabab lo aspetta a Riyadh
Immagine top news n.2 Napoli e Juve perdono pezzi: le ultime su Rrahmani, Conceicao rientra
Immagine top news n.3 Israele-Italia 4-5, le pagelle - Attacco più forte di una difesa ballerina! Bravi Kean e Retegui
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Siamo dei pazzi, presi gol assurdi ma ci teniamo la vittoria"
Immagine top news n.5 Partita incredibile a Debrecen: Israele-Italia 4-5! Almeno i play-off ora sono a un passo
Immagine top news n.6 Juve, Conceicao ha lasciato per infortunio il ritiro del Portogallo: atterrato a Caselle
Immagine top news n.7 Milan, Leao e Nkunku si sono allenati anche nel giorno libero: le condizioni dei due attaccanti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.2 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.3 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.4 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Football Video Support., Bagatti: "Qualcosa va aggiustato, ma è un aiuto al direttore di gara"
Immagine news Serie C n.2 Bagatti: "Le U23 non mi entusiasmano. Si possono far giocare i giovani anche senza"
Immagine news Serie C n.3 L'agente di Parigi sull'addio al Rimini: "Situazione degenerata in estate. Non si capiva nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Israele-Italia, match pazzo. Vaciago: "Alzi la mano chi non si è divertito ieri sera"
Immagine news Serie A n.2 Schillaci, la figlia Jessica: "Dal calcio non il giusto commiato: qualcuno c'era, altri meno"
Immagine news Serie A n.3 Veron crede nell'Inter: "Il vero obiettivo è la Champions. Chivu? L'esperienza non è tutto"
Immagine news Serie A n.4 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Conceicao in dubbio per l'Inter: Openda punta all'esordio nel derby d'Italia
Immagine news Serie A n.6 Ilic lascia di nuovo il Bologna e passa all'Anderlecht. I dettagli del trasferimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, si risolve il 'giallo' Gravillon? Il giocatore atteso in città domani per le visite mediche
Immagine news Serie B n.2 Tesser sulla Serie B: "Palermo la favorita. Per l'Empoli sarà un anno di passaggio"
Immagine news Serie B n.3 Viali: "Per iniziare a capire i valori della Serie B, determinanti le prossime cinque giornate"
Immagine news Serie B n.4 Fra mercato e convocazioni nell'Under. Mascardi si prende la scena in questa pausa
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Ferretti ha convinto: il portiere firmerà un contratto coi romagnoli
Immagine news Serie B n.6 Mantova, apprensione per le condizioni di Ruocco. Domani gli esami strumentali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Rimini è guidato da mister D'Alesio
Immagine news Serie C n.2 Triestina, un passo avanti e uno indietro. C'è la fideiussione, ma anche una penalità in arrivo
Immagine news Serie C n.3 Football Video Support., Bagatti: "Qualcosa va aggiustato, ma è un aiuto al direttore di gara"
Immagine news Serie C n.4 Bandecchi sulla Ternana: "Rizzo o Villa Claudia? Non so nulla. Ma chi acquista fa un affare"
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, Abati: "Mix di rabbia e delusione. Necessario aumentare la consapevolezza"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, depositata la nuova fideiussione: si sbloccano tesseramenti e mercato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo l'addio alla Juventus c'è il Galatasaray, Aprile ha firmato con il club turco
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, rinforzo tedesco per la porta: ha firmato Hornschuch
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women’s Cup, si chiude la seconda giornata: risultati e classifiche
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women’s Cup, Bargi risponde a Kruse: 1-1 tra Como e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, Sassuolo e Ternana si dividono la posta in palio: finisce 1-1
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso