Milan, il ct della Croazia si gode Modric: "40 anni? Più invecchia, meglio diventa"

Il fantasista del Milan Luka Modrić festeggia oggi il suo 40° compleanno. Quale modo migliore di celebrare l'avvenimento per lui che con una grande prestazione offerta con la maglia della propria Nazionale, la Croazia, davanti al pubblico di Zagabria? Ieri la squadra di Zlatko Dalic ha raccolto un convincente 4-0 contro il Montenegro, con il pubblico di casa che era tutto per l'ex Real Madrid.

Al termine della sfida proprio il commissario tecnico Dalic ha parlato di lui e della sua età: "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo" - fa notare Dalic, come riportato da Sportske Novosti - ". Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì".

Poi aggiunge sul percorso dei suoi: "Ho detto loro che voglio assicurarmi la Coppa del Mondo in Repubblica Ceca. Sarebbe il miglior complimento da parte di un giocatore, è quello che sogno. La centesima partita della mia Croazia? Non mi aspettavo di guidare la nazionale per cento partite, è passato un po' di tempo. Sentite, alcuni mi annoiano, ma non importa, dovrete sopportarmi ancora per un po'".