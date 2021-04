Milan, il futuro di Romagnoli resta incerto: la sua cessione finanzierebbe Tomori

Resta in bilico la posizione di Alessio Romagnoli in vista della prossima stagione visto che il rinnovo di contratto pare ancora distante e che dunque la cessione resta una delle ipotesi da prendere in considerazione. La volontà del club sarebbe quella di prolungare l'accordo con il capitano, ma se dovesse presentarsi la possibilità di cederlo a una cifra consistente, ottenendo dunque una buona plusvalenza, i proventi dell'addio del rossonero, verrebbero utilizzati per il riscatto, fissato a 28 milioni di euro, di Fikayo Tomori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.