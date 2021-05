Milan, il mercato comincia col botto: addio Gigio, parte l’era Maignan

Il Milan ha deciso di chiudere il capitolo Gianluigi Donnarumma dopo i rifiuti da parte del portiere alle proposte di rinnovo. Il Milan si è sempre detto disposto ad aumentare l’offerta a 8 milioni di euro ma le richieste faraoniche da 10-12 milioni annui, più le commissioni chieste all’agente Mino Raiola, hanno portato la società di via Aldo Rossi a pendere una decisione forte ma necessaria. Basta con Donnarumma e con la gestione Raiola. La società ha atteso una risposta fino all’ultimo, ma non essendoci nessun cenno dall’altra sponda ha deciso di chiudere per Mike Maignan del Lille. Il portiere francese era stato bloccato tempo fa preventivamente, ma dopo i continui rifiuti di Gigio il club rossonero ha deciso di chiudere l’operazione, non aspettando più l’estremo difensore partenopeo. Cinque anni di contratto a 2,5 milioni più bonus per il giocatore, mentre al Lille andranno 13 milioni più 2 di bonus. Ieri ha sostenuto le visite mediche e l’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, massimo domani. Il grosso rimpianto in casa Milan è che Donnarumma sarebbe potuto diventare la bandiera del club, invece le condizioni economiche imposte dal suo agente per rinnovare il contratto sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso. Il Milan non ha accettato e ha deciso di agire con forza, voltando pagina. E sarà così anche con gli altri giocatori che pretenderanno la luna.