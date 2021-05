Milan, il piano Champions parte da Pioli: presto il rinnovo fino al 2024

Le ultime due vittorie hanno ridato forza al progetto rossonero targato Pioli: la Champions è vicina e secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan di Elliott ha un futuro importante davanti a sé. I rossoneri ripartiranno da Stefano Pioli, la cui conferma non è mai stata messa in discussione. Il tecnico emiliano ha un contratto fino al 2022: al momento, dunque, non c’è l’urgenza di parlare di rinnovo, ma dirigenza tecnica e proprietà sono d’accordo nel tenerlo al timone: quando sarà il momento firmerà il rinnovo di contratto per un paio di stagioni, fino al 2024.