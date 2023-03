Milan, il Real Madrid vuole riportare a casa Brahim Diaz: fiducia e rinnovo di contratto

Il Real Madrid vuole riportare a casa Brahim Diaz. Secondo quanto riporta As, i blancos starebbero pensando di non accettare un'eventuale offerta del Milan per acquistare il fantasista classe '99 al termine del suo prestito. L'idea di Florentino Perez - si legge - è riportare infatti alla base Brahim migliorandogli e rinnovandogli il contratto che scadrà nel 2025.

Un progetto che mal si sposa con le idee di Maldini e Massara, che vorrebbero invece puntare ancora sul giocatore, seppur scontando gli oltre 20 milioni necessari per prenderlo.