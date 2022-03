Milan, il tempo è alleato di Brahim Diaz. Ma il club inizia già a pensare al suo futuro

La volata scudetto che vede coinvolte fra le altre il Milan, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà importante anche per quel che riguarda il futuro di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, dopo un avvio di stagione al top, ha perso condizione e gerarchie all'interno delle dinamiche rossonere e da qui partono le valutazioni del club. L'ex Real Madrid sarà in prestito anche il prossimo anno, come pattuito la scorsa estate, ma se nei mesi scorsi si parlava addirittura di un riscatto anticipato, oggi tutto è stato rimesso in discussione. E questo finale di stagione, appunto, potrebbe servire per valutarlo anche in questo senso.