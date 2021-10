Milan, il Torino proverà a cambiare gli accordi per Pobega. Troverà il muro rossonero

Tommaso Pobega si è preso il Torino. Il centrocampista, in prestito secco dal Milan (formula che ha suscitato qualche perplessità da parte di Ivan Juric) ha già convinto l’ambiente granata. Tant’è che, scrive Tuttosport, a gennaio la società farà un tentativo coi rossoneri per provare a cambiare gli accordi. Troverà, però, un muro davanti a sé perché il Milan crede nel ragazzo e in futuro conta di riportarlo alla base, insieme a Lorenzo Colombo che sta facendo ottime cose in B alla SPAL.