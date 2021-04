Milan in crisi, Pioli a rischio? Vieri: "Ci manca solo che lo mandino via..."

Parlando nel corso di una diretta Twitch dal proprio canale, Christian Vieri difende l'operato di Pioli, nell'ipotesi in cui il tecnico venisse messo in discussione dopo la crisi di risultati rossonera: "Ci manca solo che lo mandino via... Non credo ci stiano neanche pensando e soprattutto non penso che il Milan abbia i soldi per mandare via Pioli e prendere un altro allenatore".