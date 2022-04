Milan-Investcorp, nella trattativa anche Al Khalifa: è stato sfidante di Infantino per la FIFA

vedi letture

Arrivano dettagli e indiscrezioni sul futuro e sul passaggio societario del Milan. Repubblica oggi in edicola spiega che, coinvolto nella trattativa tra Elliott e il fondo con sede in Bahrain, Investcorp, ci sarebbe anche il più influente dirigente calcistico del regno del Golfo: si tratta di Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, già candidato e sconfitto per la Presidenza della FIFA contro Gianni Infantino.