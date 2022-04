Milan, Investcorp spinge per il rinnovo di Ibrahimovic: ultimo anno da giocatore-testimonial

Al termine di questa stagione, Zlatan Ibrahimovic e i dirigenti del Milan si siederanno allo stesso tavolo per parlare del futuro dell'attaccante, il cui contratto con il Diavolo è in scadenza il prossimo 30 giugno. Da capire quali saranno anche le intenzioni di Investcorp che presto diventerà il nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi: il fondo arabo sa bene che lo svedese resta il giocatore milanista più riconoscibile e famoso al mondo e quindi potrebbe dare il via libera al suo rinnovo a circa due milioni di euro più bonus di ingaggio. Ibra potrebbe chiudere così la sua carriera con un anno da giocatore-testimonial. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.