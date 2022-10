Milan, Kalulu: "Difficile da accettare il rigore per un fallo così leggero a questo livello"

Pierre Kalulu, difensore del Milan, dopo il k.o. in Champions League contro il Chelsea è intervenuto al microfono di Mediaset: "Rigore e rosso? Se Mount arriva a fare gol non so se l'arbitro avrebbe fischiato e dato il rosso. Per me questo tipo di fallo è leggerissimo, a questo livello, in Champions League, è un po' difficile da accettare. Volevamo fare un'altra partita, con determinazione e la volontà di essere presenti in tutti i duelli. Dopo l'espulsione è stata un'altra partita. Ora il girone è ancora aperto, ci sono due partite decisive che andranno preparate bene per superare il girone. Certo che abbiamo ancora l'obiettivo di superare il turno. L'anno scorso abbiamo visto che la qualificazione si gioca fino alla fine, fino all'ultima partita, dobbiamo essere pronti e provare a raggiungere questo obiettivo".