Milan, Kalulu: "La Cremonese darà tutto per vincere: partita complicata per noi"

Il difensore rossonero Pierre Kalulu, nel prepartita di Cremonese-Milan, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Sappiamo che in queste partite il nostro avversario dà sempre tutto per vincere. Per questo questa sera sarà complicato ma è vero che se chiudiamo prima la partita, sarà più facile vincere".