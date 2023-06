Milan, Kamada sempre più rossonero: settimana prossima visite e firma sul contratto

Daichi Kamada è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera: in uscita a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, il trequartista giapponese definirà il suo trasferimento al Milan all'inizio della prossima settimana (mancano solamente gli ultimi dettagli). Il classe 1996 è infatti atteso a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Lo riferisce stamattina il quotidiano Tuttosport.