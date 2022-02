Milan, Kessiè contestato. Pioli: "Sereno e concentrato sul lavoro, la situazione è positiva"

Ha sostenuto che Kessie non vada attaccato. Come l'ha visto questa settimana? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match contro la Salernitana valido per la 26esima giornata di Serie A. Questa la sua risposta: "Ho visto Franck sereno e concentrato nel lavoro, come lo è sempre stato. La situazione è positiva, ma parlo di tutto il gruppo: questo è un gruppo, volenteroso, compatto e coeso, non ci sono assolutamente problemi".

