Milan, Kessiè rientrerà solo ad agosto: la Costa d'Avorio l'ha convocato per le Olimpiadi

Quando tornerà a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista Franck Kessiè? La domanda non ha ancora una risposta ma il rischio è che il centrocampista ivoriano possa tornare in Italia solo in prossimità dell'inizio della nuova Serie A: Kessiè è stato infatti convocato dalla Costa D'Avorio per le Olimpiadi di Tokio, torneo che si terrà dal 21 luglio al 7 agosto 2021. Ecco la lista dei convocati.