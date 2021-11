Milan, Kjaer: "Subiti troppi gol nelle ultime due partite. Dobbiamo fare meglio"

vedi letture

Simon Kjaer, difensore che si è classificato 18° per il Pallone d'Oro, ha parlato a Mediaset a margine della cerimonia: "Sono contento di essere qua per la prima volta, è una cosa positiva per il calcio".

Chi pensa che vincerà?

"E' un bella domanda, non lo so. L'anno scorso lo meritava Lewandowski. Quest'anno invece uno tra lui, Messi o Ronaldo".

Cosa ne pensa degli ultimi due ko in campionato?

"Dobbiamo fare meglio in tanti aspetti del gioco, sia nella parte offensiva, sia nella parte difensiva. Nelle ultime due partite abbiamo preso sette gol ed è troppo, bisogna migliorare in tutte le parti".