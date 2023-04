Milan, Krunic: "Io sottovalutato? Ora non mi sento più così. E comunque non mi importa"

vedi letture

"Non è facile da spiegare quello che è successo a gennaio. È calata un po' l’attenzione, a livello mentale non siamo stati da Milan, poi sicuramente il mondiale ha inciso": Così Rade Krunic, centrocampista del Milan, in esclusiva a SportMediaset: "Ma adesso la musica è cambiata, ora siamo la squadra che conoscono tutti dall'anno scorso".

La sensazione di essersi sentito sottovalutato: "Mi sono sentito sottovalutato anche se adesso non mi sento più così. All’inizio anche da parte dei tifosi c’era questa sensazione ma dai miei compagni, dal mister e dalla società non mi sono mai sentito sottovalutato e ho sempre avuto la loro fiducia. E questa è la cosa più importante per me. Magari sono sottovalutato anche adesso ma non mi importa".