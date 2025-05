L'Inter ha l'accordo con Luis Henrique: distanza col Marsiglia in calo, c'è fiducia per l'affare

L'Inter ha le idee chiare. Dopo un'annata intensa tra impegni ravvicinati, infortuni e lotta su tre fronti fino a poche settimane fa, raggiunta la finale di Champions League e in corsa - seppur in svantaggio sul Napoli - in campionato, vuole aggiungere rinforzi già prima dell’inizio del Mondiale per Club, approfittando della finestra di mercato supplementare dal 1° al 10 giugno. Con Sucic dalla Dinamo Zagabria affare già chiuso, la dirigenza nerazzurra punta due obiettivi: Luis Henrique e un nuovo e smagliante difensore centrale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Un brasiliano

Il primo nome segnato sul taccuino dell'Inter è quello di Luis Henrique appunto, esterno adattabile del Marsiglia. Nella testa degli uomini di mercato di viale della Liberazione si incasellerebbe come opzione per la fascia destra e dunque di Dumfries: con il brasiliano esiste già un accordo di massima per un contratto di cinque anni, vanno solo limate le commissioni che spetteranno agli agenti.

Distanze ridotte

Manca invece l'intesa con il Marsiglia, anche se negli ultimi giorni c'è stato un avvicinamento: l'Inter ha avanzato una proposta da 25 milioni, bonus inclusi, ma l'OM non scende sotto i 30 milioni. Servirà ridurre le distanze, comunque non incolmabili, con la forza di mediazione delle due società, ma - come si legge - dai rapporti si evince fiducia per la chiusura dell'operazione.