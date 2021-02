Milan, Krunic sulla sfida di Europa League: "Emozionato, da bambino tifavo Stella Rossa"

"Non ho avuto la fortuna di giocare alla Stella Rossa, è una cosa che sognavo sin da bambino, ma tornare in Serbia e in uno stadio che amo tantissimo per me sarà qualcosa di speciale. Non vediamo l'ora che i tifosi tornino a sostenerci, il calcio si gioca per questo, per la passione, anche con i tifosi contro è sempre più bello giocare a calcio in uno stadio pieno". Così Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan, analizza la sfida alla Stella Rossa, che per i rossoneri vale i sedicesimi di finale di Europa League.