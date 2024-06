Milan, l'agente di Zirkzee è in arrivo: si cerca la quadra sulle commissioni del trasferimento

Kia Joorabchian sarà a breve in Italia per chiudere l'operazione che colorerà del biancorosso del Monza il classe 2004 inglese Omari Forson. Una ottima occasione, rivela oggi Sky Sport, per riparlare con il Milan di Joshua Zirkzee: i rossoneri vogliono chiudere ma hanno la necessità di abbassare le pretese dell'agente per quanto riguarda le commissioni.

All'interno della dirigenza rossonera c'è sempre più ottimismo per quel che riguarda le possibilità di arrivare alla fumata bianca, visto che le distanze si stanno progressivamente assottigliando e i contatti per Dovbyk sono da vedere come una ricerca di una seconda opzione, mentre la principale porta diretta all'olandese.

Lo scoglio è lo stesso che vi stiamo raccontando da giorni, ovvero le commissioni da corrispondere agli agenti. D'accordo la clausola da 40 milioni di euro che il Milan si è già messo nell'ottica di pagare, ma ancora non c'è l'accordo definitivo sulla cifra da corrispondere al suo entourage che partiva da una richiesta per niente banale di 15 milioni di euro. I contatti delle ultime ore hanno diminuito la forbice esistente inizialmente, la quadra non è ancora stata trovata ma come detto c'è grande ottimismo ai piani alti del quartier generale rossonero. Col giocatore, invece, una base di accordo è già stata trovata. Le prossime, comunque, saranno ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Joshua Zirkzee. Col Milan che era e resta in primissima posizione per lui.