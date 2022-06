Milan, l'idea che porta a Dybala piace: ieri contatti indiretti con l'entourage dell'argentino

L'idea che porta al nome di Paulo Dybala in casa Milan piace. Al momento non ci sono trattative, anche perché i 7 milioni più bonus che l'argentino stava trattando per l'ingaggio con l'Inter non sono alla portata delle idee di ridimensionamento dei costi che porta avanti il Milan. Però, secondo Il Corriere della Sera, c'è da registrare un sondaggio delle ultime ore portato avanti ieri da Londra da parte di alcuni manager del gruppo Elliott che hanno parlato al telefono con l'entourage della Joya per comprendere lo stato dell'arte intorno all'attaccante e le richieste economiche del giocatore. Nel caso in cui a luglio Dybala dovesse essere ancora libero e magari pronto a trattare sull'ingaggio allora il Milan sarebbe pronto a scendere in campo, anche perché proprio in attacco verranno dirottati i fondi del mercato per ringiovanire la rosa degli attaccanti e alzare il livello della stessa.