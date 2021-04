Milan, l'obiettivo è blindare Kessie fino al 2026: ingaggio da 3 milioni a stagione

Il Milan prova a blindare Franck Kessie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossonero presto presenterà un'offerta ufficiale al centrocampista, che in questa stagione ha fatto benissimo, per provare a convincerlo a prolungare fino al 2026. L'attuale scadenza è fissata per il 30 giugno 2022 e i rossoneri metteranno sul piatto un aumento dell'ingaggio, che passerebbe dagli attuali 2,2 milioni a stagione a 3. Il mediano è considerato un punto fermo per il futuro.