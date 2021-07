Milan, l'obiettivo per la trequarti è Sabitzer. Scadenza 2022, il Lipsia chiede 18 milioni

Il Milan, chiusa l'operazione col Brescia per Tonali, continua a tessere la propria tela di mercato. Il prossimo nome per i rossoneri, oltre a Bakayoko, secondo la Repubblica potrebbe essere Marcel Sabitzer, trequartista austriaco di proprietà del Lipsia protagonista a Euro2020 con la propria Nazionale. Il giocatore piace a diverse big europee, Milan compreso, che potrebbe sfruttare la scadenza nel 2022 per chiudere la trattativa col club della Red Bull. Il cartellino del giocatore viene valutato circa 18 milioni di euro.