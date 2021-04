Milan, l'offerta a Calhanoglu non salirà: senza Champions possibile che la trattativa salti

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e la distanza tra domanda e offerta è di circa un milione di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport Maldini e Massara non hanno intenzione di aumentare l'offerta e senza Champions potrebbero anche decidere di far saltare tutto se il giocatore non accetterà le loro condizioni.