Milan, la carica di Tonali: "Non dico che siamo i più forti, ma noi ci sentiamo i più forti"

vedi letture

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria. "La partita di oggi ti dà una carica incredibile, meglio vincere una partita così che segnare per festeggiare il rinnovo. Abbiamo dato tutto in campo. Sono partite sporche, siamo riusciti a segnare e vincere la partita. Se riusciamo a vincere in queste condizioni queste gare possiamo fare tanta strada".

Che rapporto hai con Pioli?

"Abbiamo un bellissimo rapporto, abbiamo cercato tutti di darci una mano. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto".

Siete la squadra più forte?

"Questo campionato è molto equilibrato, abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da battere. Non dico che siamo i più forti ma ci sentiamo i più forti".