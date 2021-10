Milan, la Corte di Appello riformula la sentenza: Boban dovrà restituire oltre 1,2 milioni al club

vedi letture

L'ANSA spiega come la Corte di Appello di Milano abbia riformulato la sentenza di primo grado per la causa di lavoro intentata da Boban contro il Milan. I giudici hanno respinto la domanda dell'ex dirigente rossonero relativa al danno non patrimoniale originariamente riconosciuto. Boban dovrà dunque restituire un importo pari a circa 1,2 milioni di euro al Milan: inoltre, l'ex dirigente dovrà restituire al club anche un'ulteriore cifra pari all'ammontare di tutti i guadagni derivanti dalle sue attività lavorative dal marzo 2020 a fine novembre 2022, compresi dunque quelli derivanti dal suo attuale ruolo in UEFA.