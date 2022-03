Milan, la Francia sempre al centro del mercato: da Fofana a Ekitike gli obiettivi dei rossoneri

vedi letture

Il Milan continua a guardare in Francia per rinforzarsi e oltre ai noti profili di Sven Botman e Rebato Sanches del Lille tiene vivi anche altri nomi più economicamente abbordabili. In difesa, come riferisce Tuttosport piacciono sempre i profili di Esteve del Montpellier e Sow del Saint-Etienne, mentre a centrocampo non è mai uscito dai radar l’ex Udinese Seko Fofana, ora in forza al Lens. Attenzione poi per l’attacco a Hugo Ekitike, classe 2002 del Reims, autore di 9 reti in 21 presenze quest’anno.