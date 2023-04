Milan, le richieste dello Sporting su Leao vanno oltre il TAS: i portoghesi vogliono 45 milioni

vedi letture

Il Milan aspetta il sì definitivo per il rinnovo di Rafael Leao, ma intanto La Gazzetta dello Sport parla dell'affare legato alla controversia che il giocatore ha con lo Sporting CP, per chiudere il discorso che risale al 2018, anno in cui passò al Lille.

Richieste oltre il TAS

Nelle scorse settimane sono arrivate dal club lusitano richieste economiche che vanno al di là delle sentenze sin qui espresse in varie sedi. Secondo i tribunali portoghesi e lo stesso TAS, infatti, il giocatore e il Lilla devono ancora indennizzare lo Sporting con 16,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti interessi e spese legali per un totale di 22 milioni di euro. Eppure a Lisbona hanno avviato una causa per danni che porterebbe l’ammontare a ben 45 milioni (i portoghesi si rifanno all’entità della clausola pattuita all’epoca).