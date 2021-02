Milan, Leao: "Con Ibra mi trovo bene, il gol nel derby è una cosa che mi stuzzica"

Al QS ha parlato l'esterno del Milan Rafael Leao. Queste le sue parole in vista del derby di domani: "Nella gara di andata feci una delle migliori prestazioni. Da parte di tutti c'era una voglia enorme di vincere, disputai una bella partita anche perché con Ibrahimovic mi trovo molto bene. Un gol nel derby è una cosa che mi stuzzica, ma è più importante vincere".

Sul calcio italiano. "Dopo la mia prima stagione tutti qua mi hanno aiutato a migliorare. Mi sento più tranquillo e credo di poter dare qualcosa in più. Per quel che riguarda il Portogallo dico solo che è la maglia del mio paese, e il solo fatto di indossarla è per me motivo d'orgoglio".