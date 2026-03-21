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Milan, Leao in tribuna e c'è anche Galliani. San Siro applaude l'ex amministratore delegato
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Rafa Leao è in tribuna a seguire Milan-Torino. Presente, come praticamente in tutte le gare casalinghe, Adriano Galliani, inquadrato dai maxischermi e applaudito da tutto San Siro. La Curva Sud espone lo striscione: “Per un calcio più giusto e popolare”, in riferimento al tetto massimo per il prezzo dei biglietti del settore ospiti
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