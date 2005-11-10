Commisso celebra la Fiorentina Primavera: "Riflesso della visione e del lavoro al Viola Park"

La Fiorentina Primavera è vincitrice dello Scudetto di categoria, grazie al successo per 2-1 sul Parma nella finale di questa sera al Viola Park. Un successo storico per i giovani gigliati, considerando che l'ultimo risaliva ormai a oltre quarant'anni fa.

Un traguardo che anche il presidente Giuseppe Commisso ha voluto festeggiare, con un post celebrativo pubblicato sui propri profili social: "Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1! Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato".

Il presidente della Fiorentina prosegue e conclude: "Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina. FORZA VIOLA!".