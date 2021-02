Milan, Leeds e Eintracht su Pobega: i rossoneri vogliono riprenderlo dopo il prestito allo Spezia

Come riportato da diverse testate in inghilterra, il Leeds segue da vicino il centrocampista del Milan, in prestito allo Spezia, Tommaso Pobega. Oltre che al club inglese, anche l'Eintracht Francoforte è sulle tracce del classe 1999. L’intenzione del Milan pare essere quella di non cederlo, e di concedergli una chance nella prossima stagione. Pobega è valutato 10 milioni di euro.