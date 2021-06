Milan, lo United apre al prestito di Dalot: i rossoneri spingono per il diritto di riscatto

Diogo Dalot potrebbe giocare con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Manchester United ha infatti aperto all'ipotesi di cedere nuovamente in prestito il terzino, lasciando però inalterate le condizioni della passata stagione, ovvero senza opzioni di acquisto in favore dei rossoneri. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe però inserire il diritto di riscatto e nei prossimi giorni proverà a convincere i Red Devils.