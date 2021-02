Milan, lo United dopo Stella Rossa, Lille e Celtic: il dolce amarcord legato al 2007

Il sorteggio di oggi è di quelli che preoccupano, perché il Milan in Europa League dovrà affrontare il Manchester United secondo in Premier League. Ma porta con sé un amarcord decisamente dolce per i rossoneri: la squadra di Pioli, che ha già affrontato, tra le altre, Celtic, Lille e Stella Rossa in questa competizione, continua a ripercorrere un percorso ben noto. Quello della Champions 2006/2007: il Milan affrontò le stesse squadre. I serbi nei preliminari, i francesi nel gruppo, gli scozzesi e i Red Devils nella fase a eliminazione diretta. Per chi non lo ricordasse, il club rossonero vinse quell’edizione della Champions, battendo in finale il Liverpool e vendicando la clamorosa rimonta di Istanbul subita solo due anni prima.