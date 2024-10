Milan, Loftus-Cheek non ha riportato lesioni: oggi ha svolto una seduta personalizzata

Prima della sosta per le Nazionali, Ruben Loftus-Cheek aveva saltato la trasferta, poi persa 2-1, contro la Fiorentina per un problema muscolare. Il centrocampista inglese nella giornata di oggi è arrivato a Milanello per la seduta di allenamento e ha svolto lavoro personalizzato, quindi a parte rispetto al gruppo a disposizione di Paulo Fonseca. Gli esami a cui si è sottoposto l'inglese tuttavia, spiega Milannews, non hanno evidenziato lesioni e quindi il suo rientro in gruppo sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero.

Questo il report del Milan dopo la seduta odierna: "Riprendono gli allenamenti a Milanello, rossoneri in campo insieme ai giocatori del Milan Futuro. La squadra è tornata in campo per riprendere l'attività, con le assenze dei giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali.

REPORT

L'allenamento ha visto i ragazzi del Milan Futuro unirsi alla prima squadra di Mister Fonseca. Il lavoro è iniziato con una fase di attivazione muscolare sul campo rialzato alle spalle della palestra; a seguire un focus sul possesso palla con esercizi 5 vs 5 e una partita a campo ridotto, con tre squadre composte da sei giocatori. Un mini-torneo a tre squadre, con anche i portieri coinvolti, ha concluso la sessione.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento, la squadra si ritroverà a Milanello dal mattino".