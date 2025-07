Loftus-Cheek scalpita: "Allegri ha parlato bene di me? Sono pronto dopo un anno difficile"

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Milan Tv direttamente da bordocampo a margine dell'allenamento dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni principali: "Mi sento bene, iniziamo bene: piano piano, ma con duro lavoro. Sono felice di essere qui con i miei amici"

Allegri ha parlato molto di lei in conferenza...

"Sì? Ha parlato bene? (ride, ndr) È stata una stagione difficile quella dell'anno scorso, sono stato infortunato e ho avuto l'appendicite. Speriamo che questa stagione vada molto meglio"

Un Loftus in più è un nuovo acquisto per il Milan?

"Questa stagione sono pronto, molto. Voglio fare bene perché l'anno scorso è stato difficile: voglio fare bene per i tifosi, per noi, per il club. Speriamo"