Milan, lunedì inizia l'era Fonseca: nuovo staff fiammante, ecco i suoi uomini di fiducia

Milan, si riparte tra una settimana. Mancano esattamente sette giorni al via della stagione 2024-25 dei rossoneri, che lunedì 8 luglio si rincontreranno a Milanello in un clima totalmente nuovo, con il successore di Stefano Pioli a dettare le prime linee guida.

Paulo Fonseca infatti, riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe arrivare a Milano verso la fine di questa settimana per dare il via all’intera fase di preparazione estiva che ha preparato da giorni. Non solo un tecnico nuovo di zecca, ma anche uno staff ridisegnato: Paulo Ferreira, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e leader dei match analyst, ma andrà anche a lavorare attentamente sulle lacune difensive espresse dal Diavolo la scorsa stagione.

Tiago Leal invece sarà il tattico, colui che verosimilmente - si legge sul quotidiano torinese - agirà dalla tribuna per avere una visione più completa della partita per poi contattare i colleghi a bordocampo e in panchina, in tempo reale, per comunicare eventuali accorgimenti tattici da attuare. Della preparazione atletica se ne occuperà Paolo Mourao, materia sensibile vista la miriade di infortuni della gestione Pioli. Antonio Ferreira invece dovrebbe essere il nuovo preparatore dei portieri, visti i feedback discordanti giunti a Tony Roberts, presente lo scorso anno.