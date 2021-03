Milan, lunedì l'esito del ricorso contro la squalifica di Rebic: i rossoneri sperano nello sconto

Dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli, il giudice sportivo ha fermato per due turni Ante Rebic, ma successivamente il Milan ha deciso di fare ricorso contro questa decisione. In via Aldo Rossi, si augurano che lunedì, quando è attesa la sentenza, venga tolta una giornata di squalifica al croato, così che possa essere a disposizione di Pioli per il match del 3 aprile contro la Sampdoria a San Siro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.